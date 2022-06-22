Землетрясение в Афганистане: более 900 человек погибли, сотни получили ранения 22 июня, 13:44 Цей матеріал також доступний українською Вертолет эвакуирует пострадавших после сильного землетрясения в Афганистане (Фото:BAKHTAR NEWS AGENCY/Handout via REUTERS)

Более 900 человек погибли и еще сотни получили ранения в результате землетрясения в Афганистане произошедшего в среду, 22 июня.

Об этом сообщил официальный представитель управления страны по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает CNN.

Число погибших составляет более 900 человек, по меньшей мере 600 человек получили ранения.



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Это самое смертоносное землетрясение в стране за последние десятилетия.

Кроме Афганистана, толчки ощущались также на территории Пакистана и Индии, однако там они к серьезным последствиям не привели.

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