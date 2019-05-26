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В Афганистане из-за наводнений погибли по меньшей мере 24 человека

Сегодня, 04:19
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В Афганистане из-за наводнений погибли по меньшей мере 24 человека - фото

radio.gov.pk

С начала года в результате проливных дождей и наводнений в Афганистане погибли около 150 человек

Во многих регионах Афганистана из-за проливных дождей возникли наводнения, в результате которых на протяжении последних двух дней погибли по меньшей мере 24 человека, еще 11 были травмированы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным Министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана, в результате наводнения пострадали шесть из 34 провинций страны, включая столицу — Кабул.

Отмечается, что наводнения уже разрушили более 220 домов, сотни людей пришлось эвакуировать.

По данным афганских чиновников, с начала года в результате проливных дождей и наводнений в Афганистане погибли около 150 человек.

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