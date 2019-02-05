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В Афганистане боевики ворвались в редакцию радио и расстреляли двух журналистов

Сегодня, 19:05
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Во вторник, 5 февраля, в Афганистане боевики ворвались в офис радиостанции Hamsada и расстреляли двоих местных журналистов.

Как сообщает Reuters, в результате нападения ведущий и репортер скончались на месте происшествия.

Неизвестно, были ли они застрелены в прямом эфире. Мотивы нападавших также неясны. Атака произошла в городе Талукан, административном центре северной провинции Тахар.

В офисе губернатора Тахара сообщили, что боевики скрылись с места стрельбы, их личности не установлены.

Это второе убийство журналистов в Афганистане с начала 2019 года. В январе боевики радикального движения Талибан похитили и убили внештатного журналиста Джавида Нури.

В 2018 году талибы убили 15 работников СМИ, согласно данным Репортеров без границ. Правозащитная организация назвала Афганистан, Сирию и Мексику самыми опасными странами для журналистов.

Теги:   Нападение на журналистов Афганистан

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