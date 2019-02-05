В Афганистане боевики ворвались в редакцию радио и расстреляли двух журналистов
Во вторник, 5 февраля, в Афганистане боевики
ворвались в офис радиостанции Hamsada и расстреляли двоих местных журналистов.
Как сообщает Reuters, в результате нападения ведущий
и репортер скончались на месте происшествия.
Неизвестно, были ли они застрелены в прямом
эфире. Мотивы нападавших также неясны. Атака произошла в городе Талукан, административном
центре северной провинции Тахар.
В офисе губернатора Тахара сообщили, что
боевики скрылись с места стрельбы, их личности не установлены.
Это второе убийство журналистов в Афганистане с
начала 2019 года. В январе боевики радикального движения Талибан похитили и убили
внештатного журналиста Джавида Нури.
В 2018 году талибы убили 15 работников СМИ, согласно
данным Репортеров без границ. Правозащитная организация назвала Афганистан,
Сирию и Мексику самыми опасными странами для журналистов.