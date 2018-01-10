В аэропорту Варшавы самолет совершил жесткую посадку без переднего шасси

В среду вечером, 10 января, в Варшаве в международном аэропорту имени Фредерика Шопена пассажирский самолет совершил жесткую посадку.

Как сообщает TVN Warszawa, во время захода на посадку экипаж самолета сообщил о проблемах с передней стойкой шасси. Пилоты вынуждены были посадить Bombardier Dash Q400 в аварийном режиме. Во время посадки из-за неработающего переднего шасси самолет ударился об взлетно-посадочную полосу.

В результате аварийной посадки самолет получил серьезные повреждения, жертв и пострадавших нет. "Пассажиры не пострадали, их перевезли из самолета в VIP-зал. Ситуация находится под контролем", - рассказал представитель варшавского аэропорта Хуберт Войцеховский.

В связи с инцидентом аэропорт Шопена был закрыт на четыре часа. Рейсы были перенаправлены в аэропорты в другие города, включая в Жешув, Познань, Катовице и Будапешт.

Самолет польских авиалиний LOT рейса LO3924 летел из Кракова в Варшаву. На борту находились 59 пассажиров и четыре члена экипажа.

Напомним, что в американском штате Западная Вирджиния пилот двухмоторного самолета совершил жесткую посадку в аэропорту Йигер без шасси.