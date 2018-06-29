В аэропорту Туниса застряли около 300 украинских туристов

Украинские туристы не могут вылететь из Туниса в Харьков

В аэропорту Монастир в Тунисе уже вторые сутки находится около 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков.

Как рассказали пассажиры ТСН, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан Украины домой.

Отмечается, что часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о запланированном вылете. Вторую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 7:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.

"Ничего не обещают. Говорят кто что - кто-то обещает вылет, кто говорит - сегодня вылета не будет", - рассказывают туристы.

В консульстве Украины в Тунисе сообщили, что причина задержки рейса - отсутствие топлива для заправки самолета. По информации представительства, туроператор должен решить ситуацию течение нескольких часов.

"Консульство занимается этой проблемой. Туроператор обещает решить эту проблему через несколько часов, однако подробная информация будет известна позже", - рассказали в дипломатическом представительстве.

Напомним, 25 июня украинские пассажиры ожидали рейс Ernest Airlines EG223 Милан - Львов в течение более 26 часов.