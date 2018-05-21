В аэропорту Токио загорелся самолет с пассажирами

В международном аэропорту Нарита в Токио при взлете загорелся пассажирский самолет Boeing 767 авиакомпании All Nippon Airways, который выполнял рейс в Гонконг.

На борту находились 137 человек, сообщает NHK.

По данным телеканала, самолет при взлете резко наполнился дымом. Экипаж судна эвакуировал всех пассажиров.

За медицинской помощью в результате инцидента обратились четыре человека с симптомами отравления.

Министерство транспорта Японии заявило, что не нашло свидетельств пожара в кабине. Власти считают, что причиной задымления могла стать утечка масла.

Авиакомпания начала расследование инцидента. По словам одного из пассажиров, дым пошел из кондиционеров. Он сопровождался сильным запахом гари.

Напомним, 18 мая в международном аэропорту имени Шопена (Варшава) самолет совершил аварийную посадку из-за смерти 58-летнего пассажира.