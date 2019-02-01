В аэропорту Токио самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу из-за ее обледенения Сегодня, 06:10 49 Цей матеріал також доступний українською EPA Причиной происшествия стал выпавший накануне снег, спровоцировавший обледенение полосы EPA

Самолет Boeing 787 авиакомпании Japan Airlines после посадки в аэропорту Токио выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за ее обледенения.

Как передает NHK, самолет прилетел из Нью-Дели.

На борту воздушного судна находились 200 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.



По предварительным данным, причиной произошедшего стал выпавший накануне снег, который спровоцировал обледенение полосы.