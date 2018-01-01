В аэропорту Тбилиси усилили проверки мужчин из Украины - СМИ Сегодня, 18:04 73 Цей матеріал також доступний українською Аэропорт Тбилиси Фото: Droni.ge

В международном аэропорту Тбилиси начали усиленные проверки мужчин-пассажиров, прибывших из Киева, сообщает Imedi News.

Как сообщил один из пассажиров рейса Киев-Тбилиси, грузинские пограничники отобрали паспорта и провели дополнительную проверку в отношении мужчин-пассажиров, а женщин пропустили без каких-либо препятствий.

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что дополнительные проверки "являются международной практикой". "Пограничники задают им вопросы, они пройдут проверку и будут отпущены. В этом нет ничего особенного", - сказали в МВД.

Рейс Киев - Тбилиси прибыл в 16:10 по тбилисскому времени.

Напомним, 2 декабря в столице Тбилиси задержали шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии. В номерах двух отелей, где жили задержанные, во время обысков изъяли пистолеты Беретта и Макарова, самодельное автоматическое оружие и различные боеприпасы.

По данным Министерства внутренних дел Грузии, задержанные прибыли в страну 27 ноября. Ведется следствие по конкретным целям их прибытия в Грузию.

Глава МВД Грузии заявил, что украинцы подозреваются в связях с оппозиционной партией Единое национальное движение, лидером которой является экс-президент Михеил Саакашвили.

4 декабря Тбилисский городской суд арестовал украинцев. Они в знак протеста против предъявленных им обвинений объявили голодовку.