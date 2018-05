В аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских лайнера - видео

В стамбульском аэропорту имени Ататюрка столкнулись самолеты южнокорейской Asiana Airlines и турецкой Turkish Airlines, сообщает газета Cumhuriyet.

На записи с камер наблюдения аэропорта видно, как южнокорейский лайнер, проезжая мимо стоящего перпендикулярно самолета турецкой авиакомпании задевает крылом и разрушает его хвост.

Пассажиры обоих лайнеров не пострадали.

Начато расследование инцидента.

Asiana Airlines Airbus A330 collided with Turkish Airlines Airbus A321 at the Istanbul Ataturk Airport. pic.twitter.com/0NXQLCaCTA

Breaking: Turkish Airlines A321 severely damaged in a ground collision with an Asiana A330 at Istanbul’s Ataturk Airport (IST).



Severe damage to the vertical tail plane of the Turkish A321! ???? pic.twitter.com/lrWUjBrDPF