В аэропорту Новосибирска заметили свыше ста гробов с ликвидированными российскими военными — СМИ

22 февраля, 15:32
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Десятки гробов с российскими военными заметили в аэропорту Новосибирска (Фото:Скриншот видео Сибирь.Реалии/Telegram)

Десятки гробов с российскими военными заметили в аэропорту Новосибирска (Фото:Скриншот видео Сибирь.Реалии/Telegram)

В аэропорт Новосибирска Толмачево доставили десятки гробов с телами ликвидированных российских военных. Об этом сообщает Сибирь.Реалии в среду, 22 февраля, публикуя видео очевидцев.

Подлинность кадров также подтвердил CNN. На них видно более ста гробов в отдельном помещении. К большинству прикреплены свидетельства о смерти, имена, российском регионе, из которого они были родом, и комбинация цифр и букв, похожих на номерные знаки для каждого из оккупантов.

Видео дня

Журналисты Сибирь.Реалии подтвердили личности нескольких военных — всех завербовали в ЧВК Вагнера. На одном из гробов написано имя уроженца республики Хакасии Сергея Юмашова. По информации издания, его ликвидировали 27 января возле Бахмута. В правительстве Хакасии подтвердили смерть Юмашева.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1628380488854282241?s=20

Другой гроб подписан «Гербольд. Бурятия». Родственники военного Геннадия Гербольда подтвердили, что «представители ЧВК» сообщили о его смерти две недели назад, а накануне его привезли в Новосибирск.

Администрация Толмачева отрицает, что на кадрах одно из помещений аэропорта и называет информацию «недостоверной».

В начале января журналисты обнаружили огромное кладбище российских захватчиков из ЧВК Вагнера у станицы Бакинской Краснодарского края. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали более 145 тысяч оккупантов.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Новосибирск Российские военные Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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