В аэропорту Нью-Йорка во время взлета загорелся пассажирский самолет

В нью-йоркском аэропорту имен Джона Кеннеди пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines, который выполнял рейс из Нью-Йорка в Гану, загорелся прямо на рулежной дорожке.

Как сообщает телеканал Fox 5, предположительно, у авиалайнера загорелась стойка шасси.

Drama at JFK as a Delta aircraft aborts takeoff citing a gear fire. #PAPD Aircraft Rescue Fire Fighter (ARFF) Unit evacuated all on board and extinguished fire. #PAPDPROTECTSNYNJ #PAPD #ARFF #JFKAIRPORT pic.twitter.com/rfySieQNnK