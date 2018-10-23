В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета

Два больших пассажирских самолета столкнулись во время таксировки после посадки в аэропорту LaGuardia в Нью-Йорке, заявил представитель департамента полиции Нью-Йорка и Нью-Джерси Руді Кинг, сообщает CBC News.
"Самолет авиакомпании Air Canada стоял на посадочной полосе, когда самолет Республиканских авиалиний задел его крыло во время попытки разворота”, - говорится в материале.
После столкновения оба самолета смогли самостоятельно продолжить путь к пассажирским выходам. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.
“Федеральное управление гражданской авиации США намерено провести расследование инцидента”, - пишет CBC News.
Отмечается, что один из самолетов прилетел в Нью-Йорк с Торонто, а другой - из города Сент-Луис в штате Миссури.
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