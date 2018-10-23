В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета

После столкновения оба самолета смогли самостоятельно продолжить путь к пассажирским выходам

Два больших пассажирских самолета столкнулись во время таксировки после посадки в аэропорту LaGuardia в Нью-Йорке, заявил представитель департамента полиции Нью-Йорка и Нью-Джерси Руді Кинг, сообщает CBC News.

"Самолет авиакомпании Air Canada стоял на посадочной полосе, когда самолет Республиканских авиалиний задел его крыло во время попытки разворота”, - говорится в материале.

После столкновения оба самолета смогли самостоятельно продолжить путь к пассажирским выходам. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

“Федеральное управление гражданской авиации США намерено провести расследование инцидента”, - пишет CBC News.

Отмечается, что один из самолетов прилетел в Нью-Йорк с Торонто, а другой - из города Сент-Луис в штате Миссури.