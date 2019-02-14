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В аэропорту Москвы столкнулись два пассажирских Boeing - СМИ

Сегодня, 15:49
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Mash

Столкновение произошло во время буксировки

В четверг, 14 февраля, в московском аэропорту Внуково при буксировке произошло столкновение двух пассажирских самолетов Boeing, сообщил Интерфаксу источник в службах аэропорта.

По информации собеседника, Boeing с пассажирами задел крылом другой самолет, оба получили повреждения, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

"Во время буксировки после посадки во Внуково Boeing-747 с пассажирами задел законцовкой крыла хвостовое оперение стоящего на перроне другого лайнера - Boeing-767", - сказал источник.

По информации Mash, самолет авиакомпании Аzur получил повреждение правого винглета (законцовки крыла), лайнер России – стабилизатора.

Фото: Mash

Теги:   Самолеты Внуково Москва

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