В аэропорту Москвы столкнулись два пассажирских Boeing - СМИ Сегодня, 15:49 630 Цей матеріал також доступний українською Mash Столкновение произошло во время буксировки Mash

В четверг, 14 февраля, в московском аэропорту Внуково при буксировке произошло столкновение двух пассажирских самолетов Boeing, сообщил Интерфаксу источник в службах аэропорта.

По информации собеседника, Boeing с пассажирами задел крылом другой самолет, оба получили повреждения, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

"Во время буксировки после посадки во Внуково Boeing-747 с пассажирами задел законцовкой крыла хвостовое оперение стоящего на перроне другого лайнера - Boeing-767", - сказал источник.

По информации Mash, самолет авиакомпании Аzur получил повреждение правого винглета (законцовки крыла), лайнер России – стабилизатора.