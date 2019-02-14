В аэропорту Москвы столкнулись два пассажирских Boeing - СМИ
В четверг, 14 февраля, в московском аэропорту Внуково
при буксировке произошло столкновение двух пассажирских самолетов Boeing, сообщил
Интерфаксу источник в службах аэропорта.
По информации собеседника, Boeing с
пассажирами задел крылом другой самолет, оба получили повреждения, никто из
пассажиров и членов экипажа не пострадал.
"Во время буксировки после посадки во Внуково
Boeing-747 с пассажирами задел законцовкой крыла хвостовое оперение стоящего на
перроне другого лайнера - Boeing-767", - сказал источник.
По информации Mash, самолет авиакомпании Аzur
получил повреждение правого винглета (законцовки крыла), лайнер России – стабилизатора.