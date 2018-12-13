В аэропорту Мексики дрон врезался в пассажирский самолет, который заходил на посадку Сегодня, 12:01 113 Цей матеріал також доступний українською Несмотря на инцидент, посадка прошла нормально Фото: Milenio.com ‏

В аэропорту мексиканской Тихуаны пассажирский Boeing-737 получил повреждения во время захода на посадку при столкновении с дроном.

Как сообщает Bloomberg, самолет выполнял внутренний рейс из Гвадалахары в Тихуану.

Незадолго до приземления экипаж услышал звук сильного удара и попросил командно-диспетчерский пункт проверить, не поврежден ли нос.

Посадка прошла нормально, никто из пассажиров не пострадал. Авиационные власти Мексики начали расследование инцидента.

Отмечается, что, хотя закон запрещает дронам летать по маршрутам самолетов, огромное количество небольших устройств не отслеживаются на радарах, а владельцы беспилотников не знают правил их использования или пренебрегают ими.