В аэропорту Лондона пьяного пилота сняли с рейса вооруженные полицейские

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Члены экипажа услышали запах алкоголя от пилота и вызвали правоохранителей

Члены экипажа услышали запах алкоголя от пилота и вызвали правоохранителей

В аэропорту Гэтвик в Лондоне вооруженные сотрудники полиции задержали в самолете пилота авиакомпании British Airways, который был выпившим.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Пилот рейса Лондон-Маврикий уже зашел вместе с экипажем на борт самолета с 300 пассажирами.

Члены экипажа услышали запах алкоголя от пилота и вызвали правоохранителей.

 Полиция поднялась на борт самолета, пилота задержали и вывели.

Время вылета перенесли. Компания нашла другого пилота и самолет удачно совершил полет и приземлился в аэропорту Маврикия.

Сообщается, что пьяного 49-летнего пилота арестовали.
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