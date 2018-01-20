В аэропорту Лондона пьяного пилота сняли с рейса вооруженные полицейские

В аэропорту Гэтвик в Лондоне вооруженные сотрудники полиции задержали в самолете пилота авиакомпании British Airways, который был выпившим.
Об этом сообщает The Daily Mail.
Пилот рейса Лондон-Маврикий уже зашел вместе с экипажем на борт самолета с 300 пассажирами.
Члены экипажа услышали запах алкоголя от пилота и вызвали правоохранителей.
Полиция поднялась на борт самолета, пилота задержали и вывели.
Время вылета перенесли. Компания нашла другого пилота и самолет удачно совершил полет и приземлился в аэропорту Маврикия.
Сообщается, что пьяного 49-летнего пилота арестовали.
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