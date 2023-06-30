В аэропорту Кишинева пассажир открыл стрельбу, двое погибших 30 июня, 18:09 Аэропорт Кишинева (Фото:Аэропорт Кишинева)

В пятницу, 30 июня, в аэропорту столицы Молдовы Кишиневе один из пассажиров открыл стрельбу. Спецслужбы готовятся к штурму здания.

Обновлено в 19:00. Президент Молдовы Майя Санду утчонила, что в результате стрельбы погиб пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.

Обновлено в 18:33. Правоохранители Молдовы сообщили, что задержали стрелка.

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Обновлено в 18:19. В МВД Молдовы сообщили, что в результате перестрелки погибли два человека.

По информации Pulsmedia, стрелявший в аэропорту Кишинева мужчина — «россиянин и он из ЧВК Вагнер». Официально эту информацию правоохранители не комментировали.

Об этом сообщает News Maker.

Глава отдела коммуникации Генерального инспектората полиции Даиана Фетко подтвердили изданию информацию о выстрелах в аэропорту. NewsMaker также пишет, что, по неподтвержденным данным, в результате стрельбы пострадал сотрудник пограничной полиции.

Издание ZdG сообщает, что мужчина в аэропорту произвел несколько выстрелов в воздух. После этого он забаррикадировался в одном из помещений аэропорта. Людей из здания аэропорта эвакуировали.

Предварительно, мужчину не пустили в Молдову, в результате чего началась перестрелка.

Спецслужбы Молдовы сообщили, что уже готовятся к штурму здания, где находится подозреваемый.

Позже в МИД Украины сообщили, что отслеживают ситуацию в аэропорту. Дипломаты взаимодействуют с молдавскими властями для получения деталей, выясняют возможное наличие украинцев.

Также для получения помощи граждане Украины могут обращаться на горячую линию украинского посольства: +37360170896.