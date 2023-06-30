В аэропорту Кишинева пассажир открыл стрельбу, двое погибших
Аэропорт Кишинева (Фото:Аэропорт Кишинева)
В пятницу, 30 июня, в аэропорту столицы Молдовы Кишиневе один из пассажиров открыл стрельбу. Спецслужбы готовятся к штурму здания.
Обновлено в 19:00. Президент Молдовы Майя Санду утчонила, что в результате стрельбы погиб пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.
Обновлено в 18:33. Правоохранители Молдовы сообщили, что задержали стрелка.
Обновлено в 18:19. В МВД Молдовы сообщили, что в результате перестрелки погибли два человека.
По информации Pulsmedia, стрелявший в аэропорту Кишинева мужчина — «россиянин и он из ЧВК Вагнер». Официально эту информацию правоохранители не комментировали.
Об этом сообщает News Maker.
Глава отдела коммуникации Генерального инспектората полиции Даиана Фетко подтвердили изданию информацию о выстрелах в аэропорту. NewsMaker также пишет, что, по неподтвержденным данным, в результате стрельбы пострадал сотрудник пограничной полиции.
Издание ZdG сообщает, что мужчина в аэропорту произвел несколько выстрелов в воздух. После этого он забаррикадировался в одном из помещений аэропорта. Людей из здания аэропорта эвакуировали.
Предварительно, мужчину не пустили в Молдову, в результате чего началась перестрелка.
Спецслужбы Молдовы сообщили, что уже готовятся к штурму здания, где находится подозреваемый.
Позже в МИД Украины сообщили, что отслеживают ситуацию в аэропорту. Дипломаты взаимодействуют с молдавскими властями для получения деталей, выясняют возможное наличие украинцев.
Также для получения помощи граждане Украины могут обращаться на горячую линию украинского посольства: +37360170896.