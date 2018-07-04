В аэропорту Кипра из-за украинца задержали вылет двух самолетов

Мужчина не успел на посадку рейса авиакомпании Ryanair и решил дойти до самолета самостоятельно, его задержали

В среду, 4 июля, в аэропорту города Пафос (Кипр) полиция задержала украинца, который пытался сесть на самолет после окончания посадки: из-за инцидента было задержано вылет двух самолетов.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

46-летний турист высадил жену и детей у входа в зону вылета в аэропорту Пафоса и поехал сдать арендованный автомобиль. Затем он заблудился, а когда пришел к нужным воротам для посадки на рейс Ryanair в Краков, то они были закрыты, а посадка закончилась.

Поскольку семья украинца находилась на борту воздушного судна, он пешком выскользнул из терминала и направился к самолету, который все еще находился на стоянке. Полиция задержала мужчину, когда тот перелез через забор и вошел на территорию, находящуюся под охраной. На самолет его не пропустили.

Из-за инцидента в аэропорту был задержан вылет двух самолетов.