В аэропорту Кипра из-за украинца задержали вылет двух самолетов

В среду, 4 июля, в аэропорту города Пафос (Кипр) полиция задержала украинца, который пытался сесть на самолет после окончания посадки: из-за инцидента было задержано вылет двух самолетов.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.
46-летний турист высадил жену и детей у входа в зону вылета в аэропорту Пафоса и поехал сдать арендованный автомобиль. Затем он заблудился, а когда пришел к нужным воротам для посадки на рейс Ryanair в Краков, то они были закрыты, а посадка закончилась.
Поскольку семья украинца находилась на борту воздушного судна, он пешком выскользнул из терминала и направился к самолету, который все еще находился на стоянке. Полиция задержала мужчину, когда тот перелез через забор и вошел на территорию, находящуюся под охраной. На самолет его не пропустили.
Из-за инцидента в аэропорту был задержан вылет двух самолетов.
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