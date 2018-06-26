В аэропорту Южной Кореи столкнулись два пассажирских лайнера

Во вторник, 26 июня, в международном аэропорту Кимпхо недалеко от Сеула столкнулись два пассажирских самолета.
Как сообщает Yonhap, столкнулись лайнеры авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines.
Один из самолетов задел крыло другого хвостовой частью. Оба воздушных судна получили повреждения.
Фото: @JacdecNew
Отмечается, что в результате столкновения никто не пострадал. В момент инцидента пассажиров на борту самолетов не было.
По данным местных СМИ, авария привела к задержке авиарейсов.
Причины инцидента выясняются.
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