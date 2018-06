В аэропорту Франкфурта под авиалайнером загорелся буксировочный грузовик - видео

В понедельник, 11 июня, в международном аэропорту в немецком Франкфурте произошел пожар, в результате которого пострадал Airbus A340-300 авиакомпании Lufthansa.

Инцидент произошел во время буксировки лайнера.

Lufthansa Airbus A340-300 (D-AIFA) sustained unknown heat damage whilst under tow at Frankfurt Airport (EDDF) when the connected tug caught fire below it. The reason for the fire is unknown yet. pic.twitter.com/vADKnxuwdE