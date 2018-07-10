10 июля 2018, вторник

В аэропорту Эйндховена эвакуировали самолет после сообщения о бомбе

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Самолет компании Ryanair был эвакуирован
Фото: Het Nieuwsblad

Самолет компании Ryanair был эвакуирован

Королевская военная полиция Нидерландов сообщает, что в аэропорту Эйндховена была проведена эвакуация самолета компании Ryanair в связи с угрозой взрыва.

В самолете, который должен был вылететь в Эдинбург, нашли письмо, в котором говорилось о том, что на борту заложена бомба, передает Het Nieuwsblad.

После обнаружения письма полиция провела эвакуацию всех пассажиров и персонал самолета. В салоне работают кинологи.

Все рейсы в аэропорту были задержаны.

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