В аэропорту Дублина арестовали пассажира, который пытался догнать свой самолет

В аэропорту Дублина (Ирландия) арестовали мужчину, который пытался догнать свой самолет по взлетно-посадочной полосе.
Как сообщает AP, пассажир побежал за самолетом Ryanair, который начал полет в Амстердам.
Отмечается, что он вместе с женой прибыл на посадку с опозданием. Мужчина прорвался через дверь на взлетную полосу и пытался остановить самолет.
До прибытия полиции его задержали сотрудники авиакомпании. Мужчину увезли в полицейский участок в Дублине.
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