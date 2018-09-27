27 сентября 2018, четверг

В аэропорту Дублина арестовали пассажира, который пытался догнать свой самолет

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Мужчина пытался догнать взлетающий самолет

Мужчина пытался догнать взлетающий самолет

В аэропорту Дублина (Ирландия) арестовали мужчину, который пытался догнать свой самолет по взлетно-посадочной полосе.

Как сообщает AP, пассажир побежал за самолетом Ryanair, который начал полет в Амстердам.

Отмечается, что он вместе с женой прибыл на посадку с опозданием. Мужчина прорвался через дверь на взлетную полосу и пытался остановить самолет.

До прибытия полиции его задержали сотрудники авиакомпании. Мужчину увезли в полицейский участок в Дублине.

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