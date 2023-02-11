В аэропорту Буэнос-Айреса задержали 18 беременных россиянок из-за «ложного туризма»: что произошло 11 февраля, 14:46 В Аргентину не пустили беременных россиянок (Фото:Скриншот из видео Сирена / Telegram)

В Аргентине в аэропорту Буэнос-Айреса 7−10 февраля задержали 18 беременных россиянок, которых заподозрили в «ложном туризме». В стране обеспокоены наплывом россиянок, которые едут туда рожать ради аргентинского гражданства.

Как пишет издание Сирена, 7 февраля сотрудники миграционной службы Аргентины не пустили в страну одну беременную россиянку, 8 февраля — еще двух, а 9 февраля — еще около 15 женщин были задержаны. Правда, тех из них, кто приехал с семьей, вскоре отпустили, уточняет Сирена.



Видео дня

Издание опубликовало видео, на котором видно, как несколько беременных женщин сидят в ожидании на полу в аэропорту.

По данным российских СМИ, россиянкам отказали во въезде с формулировкой «ложный туризм» (falso turista) — их заподозрили в попытке скрыть настоящую цель визита в Аргентину. Так, визу гражданки России оформляли «в целях туризма», однако правоохранители подозревают, что они едут специально рожать в Аргентину, чтобы ребенку дали гражданство.

Как писало Настоящее время, по состоянию на 10 февраля в нейтральной зоне аэропорта в Буэнос-Айресе оставалось шесть беременных гражданок РФ. 11 февраля стало известно, что им все же разрешили въезд в страну.

Едут ради паспорта: что известно о наплыве беременных россиянок в Аргентину



В Аргентине, согласно законодательству, новорожденные получают гражданство «по праву почвы», а его родители могут претендовать на ВНЖ и в перспективе тоже получить гражданство.

По данным СМИ, в 2022 году беременные россиянки начали активнее ездить в Аргентину, чтобы родить ребенка на территории этой страны.

Власти Аргентины обеспокоены резким ростом количества беременных российских женщин, недавно въехавших в страну, чтобы родить там детей и получить аргентинский паспорт.

По данным главы миграционной службы Аргентины Флоренсии Кариньяно в прошлом году в страну въехало около 21 тысячи российских граждан, в том числе около 10,5 тысячи беременных женщин, и в последние месяцы их количество быстро растет.

«Количество действительно каждый день очень велико. Только минувшей ночью… прибыли 33 российских гражданки с примерно 32, 33, 34 неделями беременности», — сказала Кариньяно, которую цитирует AP.

Схема для российских шпионов

По ее словам, проблема заключается в том, что такие люди «приезжают, заводят детей, потом едут и не возвращаются в Аргентину, но они уезжают с аргентинским паспортом», который дает возможность въезжать в 171 страну без визы и получить американскую визу на 10 лет.

После того как в Словении задержали нескольких российских шпионов с аргентинскими паспортами, в Миграционной службе Аргентины стали тщательнее проверять россиян, пытающихся въехать в страну.



В связи с этим власти Аргентины начали приостанавливать и отменять действие ВНЖ россиян, которые получили его после рождения ребенка, но не остались в стране.