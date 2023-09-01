Объявлен план Ковер. В московских аэропортах отменяют рейсы

1 сентября, 07:13
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Аэропорт Внуково (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Аэропорт Внуково (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В пятницу, 1 сентября, в московских аэропортах отменяют рейсы.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский объявлен план Ковер. Всего задержали 38 рейсов, отменили — 23.

В аэропортах план Ковер обычно вводят в случае обнаружения в небе неопознанных воздушных судов или других объектов.

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В четверг, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уничтожен беспилотник, который летел в направлении Москвы.

В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов. 30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств.

В ночь на вторник, 22 августа в Москве прогремели взрывы.

28 августа Москву атаковали БПЛА, в Telegram-каналах сообщили, что дроны сбили в районе вертолетного завода.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Москва Аэропорты Война России против Украины

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