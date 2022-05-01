В 25 километрах от украинской границы в Курской области обрушился железнодорожный мост 1 мая, 14:34 Цей матеріал також доступний українською Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов (Фото:Antranias / · Pixabay.com)

В Курской области (РФ) возле границы с Украиной обрушились конструкции железнодорожного моста.

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Об этом сообщил в Telegram губернатор области Роман Старовойт.

«Сегодня, примерно в 11:20 на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет», — написал Старовойт.

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