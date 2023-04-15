«Заваруху ждут в 2024 году». В РФ три клана готовятся к тому, чтобы взять власть в свои руки после Путина — Яковина

15 апреля, 16:28
NV Премиум
Поделиться:
Три клана в РФ готовятся к тому, чтобы взять власть в свои руки после Путина — Яковина (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Три клана в РФ готовятся к тому, чтобы взять власть в свои руки после Путина — Яковина (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Автор: Иван Яковина

В 2024 году, когда планируются выборы президента РФ, в России может случиться заваруха, предполагает международный обозреватель Иван Яковина.

Он думает, что к борьбе за власть готовятся три клана. Кто они такие и что в это время делает диктатор Владимир Путин, Яковина рассказал в эфире Radio NV.

https://www.youtube.com/watch?v=j6mRrflOWec

Если рассматривать ситуацию издалека, с высоты птичьего полета, то мы видим, что создается в РФ абсолютно новое политическое поле, новая политическая конфигурация, в которой старые партии — коммунисты, Единая Россия — перестают иметь собственное значение.

Видео дня

Теги:   Россия Владимир Путин Интервью NV Игорь Гиркин ФСБ России Государственный переворот Свержение Путина Режим Путина Евгений Пригожин Радио NV распад России вагнеровцы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X