«Заваруху ждут в 2024 году». В РФ три клана готовятся к тому, чтобы взять власть в свои руки после Путина — Яковина 15 апреля, 16:28 NV Премиум Три клана в РФ готовятся к тому, чтобы взять власть в свои руки после Путина — Яковина (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В 2024 году, когда планируются выборы президента РФ, в России может случиться заваруха, предполагает международный обозреватель Иван Яковина.

Он думает, что к борьбе за власть готовятся три клана. Кто они такие и что в это время делает диктатор Владимир Путин, Яковина рассказал в эфире Radio NV.

Если рассматривать ситуацию издалека, с высоты птичьего полета, то мы видим, что создается в РФ абсолютно новое политическое поле, новая политическая конфигурация, в которой старые партии — коммунисты, Единая Россия — перестают иметь собственное значение.

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