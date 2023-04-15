«Заваруху ждут в 2024 году». В РФ три клана готовятся к тому, чтобы взять власть в свои руки после Путина — Яковина
Три клана в РФ готовятся к тому, чтобы взять власть в свои руки после Путина — Яковина (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
В 2024 году, когда планируются выборы президента РФ, в России может случиться заваруха, предполагает международный обозреватель Иван Яковина.
Он думает, что к борьбе за власть готовятся три клана. Кто они такие и что в это время делает диктатор Владимир Путин, Яковина рассказал в эфире Radio NV.
Если рассматривать ситуацию издалека, с высоты птичьего полета, то мы видим, что создается в РФ абсолютно новое политическое поле, новая политическая конфигурация, в которой старые партии — коммунисты, Единая Россия — перестают иметь собственное значение.