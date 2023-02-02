Привет, аэротакси. Новая отрасль, созданная вокруг электрических пассажирских транспортных средств, готовится взлететь — The Economist 2 февраля, 20:52 Эксклюзив NV В скором времени в мире могут получить популярность новые летательные аппараты, прогнозирует редактор материалов The Economist в сфере инноваций Пол Маркилли (Фото:Joby Aviation via Facebook)

Пол Маркилли, редактор материалов The Economist в сфере инноваций, прогнозирует вероятное появление в 2023 году аэротакси.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Це буде вирішальний рік для першопрохідців у сфері авіації, які розроб­ляють електричні літальні апарати з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL, electric vertical take-off and landing), відомі назагал як летючі таксі. Кілька компаній сподіваються, що у 2023 році їхні творіння зможуть отримати сертифікацію, необхідну для запуску комерційного виробництва, що прокладе шлях для перших пасажирських перевезень.

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Зазвичай аеротаксі перевозить менше ніж пів дюжини пасажирів. Вони приземляються та злітають вертикально за допомогою кількох маленьких роторів — дуже схоже до зависаючих у повітрі дронів. Завдяки розумному програмному забезпеченню, що контролює ротори, керувати цими транспортними засобами легше, ніж гелікоптерами, і вони цілком готові до безпілотних польотів. Велика кількість роторів також сприяє безпеці, оскільки літальний апарат може продовжувати політ, якщо один або кілька з них вийдуть з ладу.