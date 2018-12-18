В 2018 году в мире погибли 80 журналистов, почти 350 сотрудников СМИ арестованы – Репортеры без границ Сегодня, 10:32 8 Цей матеріал також доступний українською Количество погибших журналистов возросло на 8% Фото: Pixabay

В 2018 году в мире погибли 80 журналистов.

Как говорится в докладе международной организации Репортеры без границ, 49 из них были умышленно убиты из-за профессиональной деятельности, еще 31 журналист погиб во время выполнения заданий.

Наибольшее количество смертей репортеров было зафиксировано в Афганистане, там погибли 15 человек. В Сирии были убиты 11 журналистов, в Мексике - девять.

По данным активистов, количество погибших журналистов возросло на 8% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, на данный момент в мире арестованы 348 журналистов, 60 из них – в Китае. В 2017 году называлась цифра в 326 человек.

Ранее сообщалось, что титул Человек года-2018 по версии журнала Time присужден группе журналистов, которые пострадали за свою деятельность.

В эту группу, которую журналисты издания назвали Стражи, вошли убитый в консульстве Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи, два журналиста Reuters, которые были арестованы в конце прошлого года в Мьянме Ва Лон и Кья Со Оо, пятеро сотрудников американской газеты Capital Gazette, которые погибли в результате перестрелки в редакции издания, а также исполнительный директор филиппинского новостного сайта Rappler Мария Ресса.