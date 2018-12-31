В 2018 году увеличилось количество погибших журналистов Сегодня, 09:26 40 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com

В 2018 году во время исполнения профессиональных обязанностей были убиты 94 журналиста и работника медиа, что на 12 человек больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Международную федерацию журналистов.

Таким образом, число убитых журналистов после трех лет падения вновь возросло.

Самой опасной страной для журналистов стал Афганистан – там были убиты 16 представителей прессы. В Мексике жертвами нападений стали 11 человек, в Йемене – 9, в Сирии – 8.

В европейских странах были убиты 4 журналиста – во Франции, Болгарии, Турции и Словакии.

Отмечается, что число жертв наглядно демонстрирует ситуацию с уровнем безопасности для журналистов в мире.

По данным Международной федерации журналистов, всего с 1990 года в мире были убиты более 2500 журналистов. Самой опасной страной для работников масс-медиа является Ирак, где погибло более 300 журналистов.

Последним резонансным случаем стало убийство журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция.

В правительстве Саудовской Аравии провели перестановки после убийства Хашукджи

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.