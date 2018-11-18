"Ужасно то, что там записано". Трамп не захотел слушать запись убийства журналиста Хашукджи

Дональд Трамп: Да, у нас есть эта запись. Но я не хочу ее слушать

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен слушать запись, на которой запечатлен момент убийства иранского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Да, у нас есть эта запись. Но я не хочу ее слушать. Да и незачем мне это делать", - сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News, сообщает The Hill.

Трамп уточнил, что запись очень болезненная.

"Ужасно то, что там записано. Мне рассказали, что на ней содержится, так что мне нет надобности слушать", - сказал президент США.

Аудиозапись последних минут жизни Хашукджи была сделана посредством его умных часов. Она позволила выяснить, что журналиста задушили в консульстве Саудовской Аравии после применения к нему пыток.

Хашукджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов 2 октября. С тех пор он не выходил на связь.

Власти Саудовской Аравии признали факт преступления, однако не назвали имя заказчика. Неизвестным остается и местонахождение тела убитого журналиста.

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В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири. Из-за убийства Хашукджи США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии.