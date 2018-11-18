"Ужасно то, что там записано". Трамп не захотел слушать запись убийства журналиста Хашукджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен слушать запись, на которой запечатлен момент убийства иранского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
"Да, у нас есть эта запись. Но я не хочу ее слушать. Да и незачем мне это делать", - сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News, сообщает The Hill.
Трамп уточнил, что запись очень болезненная.
"Ужасно то, что там записано. Мне рассказали, что на ней содержится, так что мне нет надобности слушать", - сказал президент США.
Аудиозапись последних минут жизни Хашукджи была сделана посредством его умных часов. Она позволила выяснить, что журналиста задушили в консульстве Саудовской Аравии после применения к нему пыток.
Хашукджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов 2 октября. С тех пор он не выходил на связь.
Власти Саудовской Аравии признали факт преступления, однако не назвали имя заказчика. Неизвестным остается и местонахождение тела убитого журналиста.
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В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири. Из-за убийства Хашукджи США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии.
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