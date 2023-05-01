В Узбекистане провели конституционный референдум, теперь президент сможет оставаться у власти до 2040 года 1 мая, 14:46 Шавкат Мирзиеев (Фото:REUTERS/Vladimir Pirogov)

В Узбекистане провели референдум об изменениях в Конституцию, ЦИК страны утверждает, что более 90% проголосовали за.

Об этом сообщает Газета.uz.

В ЦИК заявили, что по предварительным данным явка на референдуме, который провели в воскресенье, 30 апреля, составила 84,54%. За изменение Конституции проголосовали 90,21% избирателей, против — 9,35%.

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Таким образом в новой редакции Конституции президентский срок увеличат пяти до семи лет. Так, президент страны Шавкат Мирзиеев сможет оставаться у власти до 2040 года.

Также конституционные изменения затрагивали вопросы прав человека. Например, в стране запретят смертную казнь. Кроме того, в Конституции Узбекистана закрепят определение брака как союза между мужчиной и женщиной.

Также новшество касается АР Каракалпакстан. Из Конституции уберут слово «суверенный» в отношении Каракалпакстана и отменят норму, позволяющую автономии выйти из Узбекистана путем референдума.

В декабре 2021 года с инициативой внести изменения в Конституцию страны выступил Шавкат Мирзиеев.