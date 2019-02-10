Увидеть каждого. Как работает система тотальной слежки за гражданами в Китае Сегодня, 08:27 118 Цей матеріал також доступний українською EPA Китайские рабочие проверяют исправность уличных камер наблюдения EPA

Автор Анна Павленко

В нескольких десятках городов Китая запущена государственная система социального рейтинга, которая с помощью новейших технологий следит за гражданами, пишет журнал Новое Время.

Им выставляют оценки за поведение, поощряя льготами и наказывая запретами. К 2020 году под колпаком у Большого брата уже будет каждый житель Поднебесной.

Незримый контроль

Однажды китайский журналист Лю Ху вошел в приложение на своем смартфоне, чтобы забронировать авиабилет. Он, как обычно, ввел имя и номер паспорта, но неожиданно получил отказ с пояснением, что занесен в черный список Верховного суда КНР за неуплату штрафа.

За год до этого один из героев статьи Ху подал на него в суд за клевету. Истец выиграл дело, и журналист заплатил $ 1,35 тыс. штрафа, однако, как выяснилось позже, допустил ошибку в реквизитах. Деньги на государственный счет не поступили, и журналист попал в черный список, который чиновники передали авиаперевозчику.

Долг перед государством - не единственная причина, способная лишить гражданина Китая права путешествовать. В мае 2018 года местная пресса отрапортовала: запрет на внутренние авиаперелеты коснулся более 11 млн граждан, которые нарушили закон или общественный порядок; еще 4,3 млн были отстранены от путешествий на скоростных поездах.

В следующем году у каждого из 1,4 млрд жителей Китая появится привязанный к его внутреннему паспорту социальный рейтинг

Такие меры стали очередным шагом китайского правительства в реализации принятой в 2014 году Программы создания системы социального кредита, рассчитанной до 2020 года. Согласно документу, уже в следующем году у каждого из 1,4 млрд жителей Китая появится привязанный к его внутреннему паспорту социальный рейтинг, который будет опубликован в открытой базе данных.

Планируется, что государственная система станет непрерывно отслеживать и оценивать деятельность граждан и компаний, добавляя баллы к рейтингу за одобряемое поведение и отнимая за нарушения. В итоге обладатели высоких баллов получат социальные и экономические льготы, тогда как низкий рейтинг повлечет за собой запреты и ограничения.

"Система уже влияет на [жизни] миллионов китайцев", - утверждает Йохан Лагерквист, профессор китайского языка и культуры в Университете Стокгольма, который исследует отношения государства и общества в КНР.

Процесс пошел

В 2016 году правительство назначило национальным демонстрационным городом по строительству системы социального кредита приморский Жунчэн в провинции Шаньдун. Уже через два года местные власти отчитались о создании системы оценки с базовым рейтингом в 1 тыс. баллов, в которой зарегистрированы почти 800 тыс. жителей и 16 тыс. предприятий, сообщает сайт Китайского национального радио.

Теперь именно персональный рейтинг определяет, получит ли местная компания финансовую поддержку, сможет ли горожанин претендовать на жилищный кредит и льготы при медобслуживании, добьется ли чиновник повышения по службе.

Чтобы заработать дополнительные баллы, житель Жунчэна может стать волонтером, донором крови или пожертвовать деньги на благотворительность. А вот нарушение правил дорожного движения, просроченные займы, уклонение от уплаты налогов и даже неэтичное поведение, которое не регулируется законом, сулят снижение рейтинга.

В прошлом году 4,3 млн китайцев отстранили от путешествий на поездах за провинности (на фото - вокзал Шэньчжэня) / Фото: EPA

Еще одна система ранжирования уже работает по всей стране. В 2013 году платежная система Alipay, которая принадлежит китайскому интернет-гиганту Alibaba и насчитывает 700 млн пользователей, запустила программу кредитного скоринга Sesame Credit. Специальное приложение анализирует транзакции клиента и присваивает ему рейтинг от 350 до 950 баллов, предлагая бонусы и поощрения за высокую оценку.

"На самом деле люди - сознательно или нет - используют Sesame Credit всякий раз, когда пользуются Alipay", - констатирует Су Ченгуан, 29‑летний помощник аудитора из городского округа Хух-Хото на севере Китая.

Эта программа установлена на его смартфоне, а также на телефонах его родственников и друзей. За высокий рейтинг пользователь получает ряд преимуществ: может бронировать отельные номера и арендовать велосипеды без залога, а также претендовать на более крупные суммы кредитов от Alipay, поясняет Ченгуан.

Покинуть черный список нарушитель сможет только после подтверждения судом расчета с государством

Правда, кроме пряников у приложения есть и кнут. Если его клиент окажется должен государству - не погасит кредит или не оплатит штраф, - то попадет в черный список и начнет быстро терять баллы. Покинуть список нарушитель сможет только по решению суда, который подтвердит расчет с государством.

Китайские власти уже воспользовались потенциалом программы, передав Sesame Credit данные о 6 млн должников по штрафам. После их загрузки в базу приложения судам удалось наказать 1,2 млн нарушителей, передает государственное информ­агентство Синьхуа.

Эксперты предполагают, что вскоре произойдет и обратный обмен: Alipay передаст информацию о своих пользователях в государственную систему социального рейтинга.

Плата за доверие

Сегодня за гражданами Китая наблюдают 170 млн уличных видеокамер, и в ближайшие годы их число вырастет более чем втрое. Данные с камер также станут частью системы социального рейтинга. Ведь, по замыслу китайского правительства, система должна помочь бороться не только с финансовыми нарушениями, но и с бытовыми - такими как переход улицы в неположенном месте, непристойное поведение в транспорте, мелкое хулиганство и другие проступки.

В крупном китайском городе Шэньчжэнь камеры на перекрестках уже сегодня фиксируют и с помощью технологии распознавания лиц идентифицируют пешеходов-нарушителей, выводя их фотографии на расположенные здесь же большие экраны.

В Шэньчжэне камеры уже сегодня фиксируют и идентифицируют пешеходов-нарушителей

В дальнейшем помимо публичного порицания, ограничения сумм кредитов и запрета на покупку авиа- и железнодорожных билетов правительство намерено использовать и более серьезные санкции. Например, отказ в зачислении детей в престижную школу и барьеры при трудоустройстве. В итоге система социального рейтинга искусственно поделит общество на классы, побаиваются обозреватели. Тогда как контроль государства над системой грозит превращением страны в цифровую диктатуру.

С внедрением системы любая форма сопротивления и критики в Китае станет практически невозможной, предупреждает Лагерквист.

"Граждане будут бояться высказывать свое мнение, и Китай проиграет дебаты о политических и экономических реформах, которые так важны для развития общества", - прогнозирует он.

Опасность, по мнению эксперта, состоит и в том, что другие авторитарные страны с рыночной экономикой могут вдохновиться примером Китая, а правительства и компании демократических стран своим сотрудничеством с китайскими университетами и технологическими корпорациями подорвут ценности прав человека, за которые боролись несколько поколений.

Тем не менее в самой Поднебесной система социального рейтинга пользуется поддержкой.

"С системой или без нее у нас никогда не было такой приватности, как у жителей Европы, так что нам нечего терять", - поясняет Ченгуан.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №4 от 7 февраля 2019 года.

