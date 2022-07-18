«С какой стороны посмотреть». Что изменит отставка Баканова и Венедиктовой в условиях патримониальных отношений во власти — политолог 18 июля, 22:05 Эксклюзив НВ Иван Баканов (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Политолог Игорь Рейтерович рассказал Радио НВ, изменит ли что-то отставка главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой в условиях сложившихся отношений в украинской власти.

— Баканов отстранен от полномочий главы Службы безопасности Украины, да еще и по дисциплинарной статье. Плюс смещена с должности глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова. Что это значит для нас? Я уже видел и отзывы о том, что это прогрессивный шаг, и наоборот, что это еще большее закручивание гаек и перевод всей вертикали силовых структур под господина Ермака и его заместителя Татарова.

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— С какой стороны смотреть. Если учитывать эффективность работы, особенно господина Баканова, то это положительный шаг, потому что к нему было множество вопросов, причем они были еще до войны. Возникли не только после начала войны, его не очень понятное поведение в первые месяцы войны действительно вызвало много вопросов. Что касается Венедиктовой, возможно, вопросов меньше, но если мы посмотрим на эту историю в комплексе, то я склоняюсь все же ко второму варианту. Не столько о закручивании гаек, сколько о каком-то внутреннем переделе, который происходит в нашей власти. Понятное дело, что группа, против которой, кстати, по некоторой информации, выступали Баканов и Венедиктова, усилила свои позиции. Кстати, подтверждением факта существования этой группы (это был триумвират, в него входил еще министр внутренних дел) будет как раз история с [Монастырским], потому что сейчас уже пошли слухи, что в ближайшее время он также будет освобожден от своей должности. И таким образом люди, которые работают и напрямую общаются с главой Офиса президента Ермаком, усиливают свои позиции. Поэтому я в первую очередь рассматривал бы это в таком контексте, не в контексте какой-то профессионализации, попытки решить какие-то действительно важные, актуальные вопросы, стоящие перед Украиной, а в контексте закрепления каких-то своих позиций и увеличения своего влияния на все происходящие процессы в государстве.

— Фамилию Олега Татарова называли и наши американские партнеры, и много было публикаций об этой персоне в украинских СМИ, но получается так, что эта персона не просто неприкосновенна, а не хочет президент, например, разменивать эту фигуру, хотя об этом было много разговоров. Что в этом нам надо понимать, что свои и лояльные ценятся больше всего или здесь действует принцип — во время войны лошадей на переправе не меняют?

— Когда-то братья Стругацкие сказали знаменитую фразу в своем романе Трудно быть Богом, что «умные нам не нужны, нам нужны верные». В этом контексте без оценки интеллектуальных способностей людей, которых вы перечислили, речь в первую очередь идет именно о преданности. Плюс у президента Украины еще до начала войны очень показательной была характерная черта: он работает с теми людьми, с которыми ему комфортно и которые дают результат, но я подчеркиваю — результат в его понимании. Понятно, что и Баканов, и генеральный прокурор, видимо, не давали того результата в понимании президента, плюс создавали ему дополнительные сложности, прежде всего информационного характера. Потому что люди спрашивали, почему эти люди находились в должностях, почему провалены те или иные решения, не выполнены те или иные задачи. А Татаров — логично, что он находится на этом посту, сохраняет его и расширяет свое влияние. Потому что он, видимо, выполняет все поручения, которые получает от президента Украины, от главы Офиса президента Украины. Поэтому он будет, несмотря на все оговорки и на все заявления, оставаться какой-то, я думаю, довольно длительный период на своей официальной должности.

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