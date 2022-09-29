Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из Северных потоков

29 сентября, 08:24
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Последствия первых случаев утечки газа из Северного потока-2, зафиксированные с воздуха (Фото:Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters)

Последствия первых случаев утечки газа из Северного потока-2, зафиксированные с воздуха (Фото:Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters)

В четверг, 29 сентября, Швеция сообщила о четвертой утечке газа из газопроводов Северный поток и Северный поток 2.

Об этом рассказали в шведской береговой охране, пишет издание Svenska Dagbladet.

Два из этих четырех инцидентов были выявлены в шведской экономической зоне.

Интенсивная работа ведется на нескольких уровнях, чтобы выяснить, что именно произошло.

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Суда береговой охраны находятся рядом с местом утечки, идет расследование.

6 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

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Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего было зафиксировано три мощных утечки. Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

Дания и Швеция уже заявили о преднамеренных действиях. В ЕС не исключили диверсию.

https://www.youtube.com/watch?v=b67UibC_Tw0

В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Северный поток Швеция Утечка газа Северный поток 2

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