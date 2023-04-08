Утечка документов США подсветила страх россиян перед украинским контрнаступлением — ISW 8 апреля, 09:51 Украинский танк на бахмутском направлении (архивное фото) (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

Так называемые российские военкоры с тревогой отреагировали на слитые секретные военные документы США о войне в Украине, что указывает на непрекращающийся страх в российском информпространстве по поводу перспективы будущего украинского контрнаступления, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В своей ежедневной сводке ISW анализирует, о чем свидетельствует реакция россиян на эту утечку.

Как сообщалось, 6 апреля New York Times написала, что в разных соцсетях распространяется ряд секретных военных документов США месячной давности, якобы содержащих оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии.

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По словам аналитика Bellingcat Арика Толера, эти документы распространялись в интернете еще с 4 марта, и остается непонятным, почему они попали в западные СМИ более чем через месяц.

После публикации NYT эти документы начали распространять и в российских Telegram-каналах — но они постили отфотошопленную версию, в которой были занижены потери РФ и завышены украинские потери.

Аналитики ISW считают, что реакция российских военных блоггеров на материал New York Times подчеркивает опасения россиян перед ожидаемым украинским контрнаступлением.

В ISW отмечают, что некоторые известные российские блоггеры также отвергли подлинность документов и предположили, что они являются подделкой с целью дезинформации, чтобы запутать и ввести в заблуждение российское военное командование.

Так один российский "военкор" заявил, что эта утечка могла быть частью крупной украинской кампании по введению в заблуждение российских войск перед контрнаступлением.

Другой военный блогер добавил, что существует исторический прецедент, когда военные распространяли ложную информацию о своих планах перед началом внезапных наступлений.

Российские блоггеры в связи с этим призвали свою аудиторию быть осторожными при обсуждении мест, где может произойти украинское контрнаступление.

В ISW заключают, что публикация New York Times подсветила точку невралгии в российском информпространстве, а реакция российских "военкоров" на документы свидетельствует о том, что они, возможно, все больше пересматривают обоснованность своих собственных оценок по поводу потенциальных украинских контрнаступлений и своей способности прогнозировать украинские операции.