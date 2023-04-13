Пентагон оценивает потери Украины и России в войне в 345 тысяч — утечка документов США 13 апреля, 02:26 Пентагон оценил потери РФ и Украины в войне (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Министерство обороны США в опубликованных секретных документах посчитало потери ВСУ и российских оккупантов во время боевых действий. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты информационного агентства не смогли независимо проверить документы и установить, являются ли они настоящими.

Сообщается, что в документе Россия/Украина - оценка боевой устойчивости и истощение потери России оцениваются в 35,5-43 тысяч убитыми в бою и 154 180 тысяч ранеными. Украина потеряла от 124,5 до 131 тысячи, в том числе 15,5-17 ,5 тысячи убитыми и 109-113,5 тысячи ранеными,

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Также значительно выше потери окупантов в технике. Сообщается, что Россия потеряла 2048 танков и 3900 БТР, а Украина – 468 танков и 1020 БТР. Сейчас Украина имеет в поле боя 802 танка и 3498 БТР, тогда как Россия - 419 танков и 2928 БТР.

Отдельно отмечается, что у РФ есть преимущества в авиации и средствах ПВО.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

США расследуют утечку секретных документов: в Пентагоне пытаются определить ее масштабы и считают, что публикация документов в Сети является «очень серьезной угрозой для национальной безопасности».