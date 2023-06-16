Утечка данных из Пентагона: Тейшейре выдвинули обвинения по шести пунктам 16 июня, 03:47 Джек Тейшейра (Фото:Social Media Website/via Reuters)

Военнослужащему Национальной гвардии ВВС США Джеку Тейшейре, фигуранту дела об утечке данных Пентагона, предъявили обвинение в хранении и передаче секретной информации.

Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции США.



Федеральное большое жюри в Бостоне предъявило ему Тейшейре по шести пунктам.

Согласно обвинительным документам, Тейшейра, который стал служить в Национальной воздушной гвардии с сентября 2019 года, с 2021-го имеет допуск к секретной информации.

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Утверждается, что начиная примерно с января 2022 года Тейшейра умышленно, ненадлежащим образом и незаконно сохранял и передавал информацию национальной обороны, что была классифицирована как «Совершенно секретно» или «Секретно», и/или конфиденциальную закрытую информацию, которая может быть использована во вред Штатам или в интересах иностранного государства, на платформе соцсетей для лиц, которые не уполномочены получать такую информацию.

В обвинении говорится, что Тейшейра передавал секретную информацию о национальной обороне через платформу соцсетей двумя способами:

он вероятно получил доступ к секретным документам, содержащим информацию о национальной обороне, с секретной рабочей станции на базе Otis USANG, расшифровал и передал информацию в письменных абзацах другим пользователям на платформе социальных сетей;

разместил в сети изображения секретных документов со стандартными грифами, включая «Секретно», «Совершенно секретно», и SCI, что указывает на то, что они содержат строго секретную информацию правительства США.

По крайней мере, один из документов, содержащих информацию о национальной обороне, якобы был найден в цифровой форме в определенной учетной записи, связанной с Тейшейрой, говорится в обвинительных материалах.

Как заявил генеральный прокурор Меррик Гирлянда, в обвинительном заключении было указано, что правительство доверило Джеку Тейшейре доступ к секретной информации о национальной обороне, включая информацию, которая, «как можно разумно ожидать, нанесет исключительно серьезный ущерб национальной безопасности в случае ее раскрытия».

«Тейшейре предъявлено обвинение в том, что он делился информацией с пользователями социальной сети, которые, как он знал, не имели права ее получать. При этом он вероятно нарушил закон США и поставил под угрозу нашу национальную безопасность», — подчеркнул он.

В США каждое обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации национальной обороны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, условного — до 3 лет и штрафа в размере до 250 000 долларов США.

Федеральный судья вынесет приговор после рассмотрения Руководства США по вынесению приговоров и других законодательных факторов.

14 апреля Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.

СМИ сообщали, что нацгвардеец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.

По информации New York Times, Тейшейра начал сливать документы менее чем через двое суток после начала полномасштабного вторжения России в Украину и в более крупном онлайн-чате.

6 апреля NYT сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.