Тейшейра начал публиковать секретные данные США через 48 часов после вторжения России в Украину — NYT 22 апреля, 10:55 Джек Тейшейра (Фото:Social Media Website/via Reuters)

Подозреваемый в раскрытии секретных данных США американский нацгвардеец Джек Тейшейра поделился секретными разведданными раньше и с гораздо большей аудиторией, чем считали ранее, сообщает NYT.

По данным издания, Тейшейра разместил секретную информацию на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее, и в гораздо более крупной чат-группе.

«Судя по всему, первая утечка произошла менее чем через 48 часов после вторжения России в Украину», — сказано в статье.

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В феврале 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину, пользовательский профиль, совпадающий с профилем Тейшейры, начал публиковать секретные разведданные о российских военных действиях в ранее нераскрытой чат-группе из примерно 600 участников на социальной платформе Discord.

Информация включала подробности о потерях Украины и РФ, деятельности российских шпионов и обновленную информацию о помощи, предоставляемой Украине.

Пользователь утверждал, что размещает информацию от Агентства национальной безопасности, ЦРУ и других разведывательных служб.

14 апреля Тейшейре официально предъявили обвинение в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. The New York Times сообщала, что ему может грозить до до десяти лет лишения свободы за каждый слитый документ.

Нацгвардейца арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. По данным СМИ, он был лидером в небольшом игровом онлайн-чате, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами публиковал там засекреченные документы.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке предполагали, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. По данным CNN, документы похожи на материалы из сводок, которые могут получать сотни или тысячи людей в правительстве с соответствующим допуском.