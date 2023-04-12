Не участвуют в боях. США и Латвия после утечки документов объяснили, что делают в Украине их военные

12 апреля, 22:24
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Американские военные в Украине не участвуют в боях (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Американские военные в Украине не участвуют в боях (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В США и Латвии подтвердили, что в Украине находится незначительное количество их военных, которые не участвуют в боевых действиях.

Ранее BBC со ссылкой на утечку секретных документов США сообщило, что в Украине находится спецназ Великобритании (50 человек), Латвии (17 человек), Франции (15 человек), США (14 человек) и Нидерландов (один человек).

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Представитель Белого дома Джон Кирби в интервью Fox News сказал, что небольшой военный контингент США находится в американском посольстве в Украины и помогает с подотчетностью военной помощи Украине, а также обеспечивает безопасность. Он повторил, что американские военные не участвуют в боевых действиях.

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В Министерстве обороны Латвии сообщили, что их военные выполняют в Украине вспомогательные функции, в частности, охраняют посольство и грузы, но не участвуют в боевых действиях, передает Delfi.

Министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга с испанской коллегой Маргаритой Роблес опроверг присутствие в Украине войск НАТО, сообщает CNN.

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6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

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В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

В США расследуют утечку секретных документов: в Пентагоне пытаются определить ее масштабы и считают, что публикация документов в Сети является «очень серьезной угрозой для национальной безопасности».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Белый дом Латвия Утечка Посольство США в Украине Украина НАТО Секретные материалы Украина-НАТО Утечка информации Поддержка Украины Война России против Украины

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