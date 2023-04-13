Слив секретных документов: какой срок грозит 21-летнему нацгвардейцу США — NYT 13 апреля, 23:02 Задержание Джека Тейшейры в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс, 13 апреля 2023 года (Фото:WCVB-TV via ABC via REUTERS)

21-летнему военнослужащему ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейре грозит тюремное заключение за публикацию в Сети секретных документов. Об этом сообщает The New York Times.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд а четверг, 13 апреля, объявил, что Тейшейра арестован в связи с «несанкционированным хранением и передачей секретной информации, касающейся национальной обороны».



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Как пишет NYT, это означает, что Тейшейре предъявят обвинения по Закону о шпионаже, предусматривающем уголовную ответственность. Каждый документ будет самостоятельным обвинением, а санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет по каждому пункту обвинения.

Количество слитых в Сеть документов неизвестно. Агентство AP ранее писало, что их может быть от 50 до нескольких сотен, они публиковались в Discord в течение нескольких месяцев, прежде чем попали в Telegram и Twitter и на них обратили внимание мировые СМИ.

Тейшейру арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс, он предстанет перед судом. Ранее NYT установила, что военнослужащий был администратором небольшого игрового онлайн-чата, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм». По словам участников чата, Тейшейра — «христианин и противник войны», который «хотел рассказать друзьям, что творится в мире».



Газета The Washington Post писала, что стоящий за утечкой человек месяцами публиковал «почти дословные расшифровки секретных разведывательных документов» и объяснял другим участникам группы сложные аббревиатуры, используемые разведсообществом. Позже он начал публиковать на сервере фото документов.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Документы похожи на материалы из сводок, которые могут получать сотни или тысячи людей в правительстве с соответствующим допуском, пишет CNN.

