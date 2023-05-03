США «жалеют» из-за утечки секретных документов — Блинкен 3 мая, 18:58 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Mohatt)

Соединенные Штаты Америки «жалеют» из-за масштабной утечки документов, которая произошла в прошлом месяце.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNN.

По словам Блинкена, во время переговоров с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, он заявил, что «США очень сожалеют из-за несанкционированного обнародования документов, что мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам и ответственности за защиту информации».

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В частности во время выступления на мероприятии в Washington Post Блинкен в очередной раз подтвердил поддержку Украине со стороны Штатов. Он отметил, что многие страны получили выгоду от информации, которую США способны предоставлять.

«Я думаю, будет справедливо сказать, что украинцы, как и многие другие страны мира, получили выгоду от чрезвычайной информации, которую Соединенные Штаты способны развивать и предоставлять, что помогает поддерживать, защищать их безопасность, а также нашу», — сказал он.

14 апреля рядового ВВС Нацгвардии Массачусетса Джека Тейшейру официально обвинили в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне.

По данным СМИ, нацгвардиец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, из которого началась утечка секретных документов. Чат состоял преимущественно из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяют секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

Впоследствии в соцсетях была обнаружена новая партия «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сведения, которые используют для отчетов перед высшим руководством.