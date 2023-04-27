Утечка документов Пентагона. Тейшейра до сих пор может иметь доступ к секретным данным — его просят оставить за решеткой 27 апреля, 08:40 Джек Тейшейра (Фото:Social Media Website/via Reuters)

Военно-воздушные силы США отстранили от исполнения обязанностей двух командиров подразделения Нацгвардии, где служил обвиняемый в утечке секретной информации Пентагона 21-летний Джек Тейшейра. Его требуют оставить под стражей.



Как пишет Reuters, спикер ВВС США сообщил, что до завершения расследования от должностей отстранили командующего операцией и командира отряда 102-го разведывательного крыла, где служил Тейшейра. Департамент Военно-воздушных сил временно закрыл им доступ к секретным системам и информации.

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В среду, 26 апреля, адвокаты Департамента юстиции в судебных документах заявили, что Тейшейра неоднократно пытался препятствовать федеральным следователям и имеет «тревожную» историю расистских и насильственных высказываний, пишут The New York Times и AP.

По их словам, военный может владеть информацией, которая стала бы «очень ценной для враждебных государств», иметь доступ к секретным данным. Они требуют, чтобы он оставался под стражей, потому что есть «серьезный риск побега».

Прокуроры подвергают сомнению психическое состояние Тейшейры. Они рассказали, что в 2018 году его отстранили от учебы в школе за «тревожные реплики об использовании коктейлей Молотова и другого оружия». По их словам, он искал в Интернете информацию о массовых расстрелах.

Также, по утверждению прокуроров, военный пытался уничтожить доказательства по делу. В четверг, 27 апреля, Тейшейра должна явиться на слушания по поводу его удерживния под стражей.



14 апреля Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.



По данным СМИ, нацгвардеец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке предполагали, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. По данным СМИ, документы похожи на материалы из сводок, которые могут получать сотни или тысячи людей в правительстве с соответствующим допуском.