Утечка данных из Facebook: экс-глава Cambridge Analytica изменил показания об источниках

Бывший глава британской аналитической компании Cambridge Analytica Александр Никс признал в среду, 6 июня, что его фирма получила данные от исследователя Александра Когана, фигурирующего в скандале с утечкой данных пользователей Facebook.

Как пишет Reuters, это противоречит его предыдущим показаниям в парламенте Великобритании.

Однако Никс в более ранних показаниях перед британским комитетом отрицал, что исследователь Александр Коган когда-либо давал консультации, касающиеся политики, его компании.

Смотрите также

Сегодня же Никс изменил показания и сказал, что получал данные от Когана. Он заявил, что не намеренно ввел в заблуждение британских законодателей, добавив, что компания удалила данные, которые были бесполезны.

Сам Коган, который помог собрать информацию пользователей Facebook для Cambridge Analytica, утверждает, что он не думал, что данные будут использоваться для влияния на избирателей. Выходец из РФ Александр Коган работает психологом в Кембриджском университете.

Смотрите также

Вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 87 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.

Смотрите также

Новые опасения по поводу защиты конфиденциальности персональной информации своих пользователей в Facebook стали сообщения о том, что соцсеть сформировала партнерские отношения с Apple, Samsung и десятками других производителей устройств.