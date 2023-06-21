Обвиняемый в утечке секретных данных Пентагона Джек Тейшейра в суде не признал своей вины
Суд над Тейшейрой проходит в штате Массачусетс (Фото:REUTERS/Brian Snyder)
Военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра в суде заявил, что не признает своей вины в утечке секретных данных.
Об этом сообщает CNN.
Ранее Федеральное большое жюри в Бостоне выдвинуло Тейшейре обвинения по шести пунктам.
Адвокаты Тейшейры в суде заявили, что их клиент не ожидал распространения данных после публикации на сайте Discord. Они также считают преувеличенным негативный эффект от публикации.
14 апреля Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.
СМИ сообщали, что нацгвардеец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.
По информации New York Times, Тейшейра начал сливать документы менее чем через двое суток после начала полномасштабного вторжения России в Украину и в более крупном онлайн-чате.
6 апреля NYT сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.