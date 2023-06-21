Обвиняемый в утечке секретных данных Пентагона Джек Тейшейра в суде не признал своей вины

21 июня, 23:35
Поделиться:
Суд над Тейшейрой проходит в штате Массачусетс (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Суд над Тейшейрой проходит в штате Массачусетс (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра в суде заявил, что не признает своей вины в утечке секретных данных.

Об этом сообщает CNN.

Ранее Федеральное большое жюри в Бостоне выдвинуло Тейшейре обвинения по шести пунктам.

Адвокаты Тейшейры в суде заявили, что их клиент не ожидал распространения данных после публикации на сайте Discord. Они также считают преувеличенным негативный эффект от публикации.

Видео дня

Читайте также:

Джек Тейшейра (Фото:соцсети / nytimes.com) Утечка документов США: Тейшейра интересовался массовыми расстрелами и говорил о создании «фургона для убийства» — судебные материалы

14 апреля Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.

СМИ сообщали, что нацгвардеец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.

По информации New York Times, Тейшейра начал сливать документы менее чем через двое суток после начала полномасштабного вторжения России в Украину и в более крупном онлайн-чате.

6 апреля NYT сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Пентагон Утечка Джек Тейшейра

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X