Хакеры похитили конфиденциальные данные французского оборонного гиганта о подводных лодках

Французская компания Naval Group, занимающаяся производством подводных лодок, сообщила, что ее конфиденциальные данные, которые касаются надводных кораблей и подводных лодок, могли стать целью кибератак.

В компании отметили, что сейчас продолжается расследование для проверки подлинности и происхождения «слитых» данных.

«На этом этапе никакого вторжения в наши ІТ-среды не обнаружено, и это никоим образом не повлияло на нашу деятельность», — заявили в Naval Group.

Financial Times пишет, что хакеры опубликовали 30 гигабайтов информации, которая, как они утверждают, касается системы боевого управления подводных лодок и фрегатов ВМС Франции. Хакеры также заявили, что имеют 1 терабайт данных.

В компании отметили, что не связывались с хакерами, зато сообщили об инциденте правоохранительным органам.

Как сказано в материале FT, возможная кибератака на Naval Group является серьезным инцидентом, поскольку компания имеет контракты с военно-морскими силами и правительствами по всему миру на поставку подводных лодок, кораблей и оборонных систем.



Naval Group является основным производителем французских атомных подводных лодок класса Suffren, дизель-электрических подводных лодок Scorpene, которые недавно вошли в состав ВМС Индонезии, и франко-итальянских фрегатов FREMM, а также многих других платформ и систем.