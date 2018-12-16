Уступки Макрона не действуют: президентский рейтинг падает Сегодня, 13:35 134 Цей матеріал також доступний українською Ежемесячно рейтинг Макрона снижается

Несмотря на уступки, которые согласовал с протестующими президент Франции Эммануэль Макрон, его рейтинг неудержимо падает.

Об этом сообщает BFMTV.

Только 23% опрошенных, согласно данным ежемесячного барометра Ifop, довольны политикой французского главы.

После стабильных 29% в октябре, в ноябре позиции Макрона ослабли на 4%. А еще в начале года 50% граждане оценивали деятельность президента положительно.

В августе согласно опросу, проведенному по заказу для HuffPost и CNEWS, рейтинг одобрения политики Макрона среди французов составил 30%.

Как сообщает The Local, в июле рейтинг одобрения действий президента Франции составлял 36%, а в конце июня - 43%.

Напомним, Макрон пообещал отменить повышение налогов для бедных и малообеспеченных пенсионеров после масштабных акций протеста "желтых жилетов".