Устроивший стрельбу в Казани мужчина сдался полиции

Мужчина, устроивший стрельбу в одном из домов в Казани, сдался сотрудникам полиции, передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
"Спецоперация в Казани завершилась. Стрелок сдался живым", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что предполагаемый подельник стрелка был убит.
Как сообщает Бизнес Online, согласно последней информации, сам стрелок мертв. Еще один мужчина (вероятный подельник) задержан.
Ранее сообщалось, что в результате ночной перестрелки в одном из домов на улице Авангардная в Казани погиб сотрудник Росгвардии, еще один сотрудник полиции и местный житель получили ранения.
На месте происшествия начала работу следственная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и убийство. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, что в Казани вечером 27 февраля мужчина открыл стрельбу из многоквартирного дома. Нападавший ранил трех человек: угрозы для жизни двух из них нет, третий - сотрудник Росгвардии - погиб от полученных ранений.
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