Устроивший стрельбу в Казани мужчина сдался полиции

Мужчина, устроивший стрельбу в одном из домов в Казани, сдался сотрудникам полиции, передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"Спецоперация в Казани завершилась. Стрелок сдался живым", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что предполагаемый подельник стрелка был убит.

Как сообщает Бизнес Online, согласно последней информации, сам стрелок мертв. Еще один мужчина (вероятный подельник) задержан.

Фото: www.business-gazeta.ru

Ранее сообщалось, что в результате ночной перестрелки в одном из домов на улице Авангардная в Казани погиб сотрудник Росгвардии, еще один сотрудник полиции и местный житель получили ранения.

На месте происшествия начала работу следственная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и убийство. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что в Казани вечером 27 февраля мужчина открыл стрельбу из многоквартирного дома. Нападавший ранил трех человек: угрозы для жизни двух из них нет, третий - сотрудник Росгвардии - погиб от полученных ранений.