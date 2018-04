Устроившая стрельбу в офисе YouTube женщина была видеоблогером

Насим Наджафи Агдам, которая устроила стрельбу в главном офисе видеохостинга YouTube в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии (США), была видеоблогером.

Как сообщает New York Post, женщина была американской иранского происхождения.

The suspected shooter in today’s YouTube incident has been identified. Please see press release for details - https://t.co/Xvr2l9bB9s pic.twitter.com/NEBoX3WWK5