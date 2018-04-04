Устроившая стрельбу в офисе YouTube женщина была видеоблогером

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Стрельбу в офисе YouTube устроила видеоблогер

Стрельбу в офисе YouTube устроила видеоблогер

Насим Наджафи Агдам, которая устроила стрельбу в главном офисе видеохостинга YouTube в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии (США), была видеоблогером.

Как сообщает New York Post, женщина была американской иранского происхождения.

У женщины был свой канал на YouTube под названием Nasim Wonder 1. Агдам публиковала там видео о пользе здорового образа жизни и ненависти к жестокому обращению с животными.

Ее последнее видео, которое было посвящено упражнениям для фитнеса, было опубликовано три недели назад.

В 2017 году на ее канале появилось видео, где Агдам жалуется на дискриминацию на YouTube.

Сейчас ее канал на YouTube заблокирован, а все видео удалены. Также был удален ее профиль в Instagram.

Напомним, в США возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба. Полиция предупредила об опасности, рекомендовав населению держаться подальше от места событий.

Позже СМИ сообщили, что в результате стрельбы пострадали до пяти человек.

Женщина, устроившая стрельбу, покончила с собой.

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