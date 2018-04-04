Устроившая стрельбу в офисе YouTube женщина была видеоблогером

Насим Наджафи Агдам, которая устроила стрельбу в главном офисе видеохостинга YouTube в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии (США), была видеоблогером.

Как сообщает New York Post, женщина была американской иранского происхождения.

The suspected shooter in today’s YouTube incident has been identified. Please see press release for details - https://t.co/Xvr2l9bB9s pic.twitter.com/NEBoX3WWK5 — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 4 апреля 2018 г.

У женщины был свой канал на YouTube под названием Nasim Wonder 1. Агдам публиковала там видео о пользе здорового образа жизни и ненависти к жестокому обращению с животными.

Ее последнее видео, которое было посвящено упражнениям для фитнеса, было опубликовано три недели назад.

В 2017 году на ее канале появилось видео, где Агдам жалуется на дискриминацию на YouTube.

Сейчас ее канал на YouTube заблокирован, а все видео удалены. Также был удален ее профиль в Instagram.

Напомним, в США возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба. Полиция предупредила об опасности, рекомендовав населению держаться подальше от места событий.

Позже СМИ сообщили, что в результате стрельбы пострадали до пяти человек.

Женщина, устроившая стрельбу, покончила с собой.