Установлены личности подозреваемых в запуске дронов над аэропортом Гатвик Сегодня, 16:05 527 Цей матеріал також доступний українською Дроны закрыли аэропорт Гатвик на 32 часа

Задержанными по подозрению в причастности к запуску дронов у лондонского аэропорта Гатвик оказались мужчина и женщина.

Как сообщает ВВС со ссылкой на полицию, 47-летний мужчина и 54-летняя женщина проживали в городе Кроли на юго-востоке Англии.

Более детальная информация о них не сообщается. Также не называются мотивы, по которым они запускали беспилотники над взлетно-посадочной полосой аэропорта.

Ранее сообщалось о их задержании.

Напомним, аэропорт Гатвик прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду, 19 декабря (23:03 по Киеву) из-за дронов, замеченных на взлетно-посадочной полосе.

В Скотланд-Ярде назвали эти запуски "намеренным действием, направленным на создание помех для работы аэропорта". В то же время, в полиции не увидели в инциденте признаков терроризма.

В пятницу, 21 декабря, лондонский аэропорт возобновил работу после 32 часов простоя. Вылета ожидали около 120 тысяч пассажиров.