Установлены личности нескольких наемников Вагнера, уничтоженных США в Сирии

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team сообщила имена некоторых наемников ЧВК Вагнера, ликвидированных во время столкновения с силами США и сирийской оппозиции в провинции Дейр-эз-Зор.

В связи с тем, что РФ отрицает использование наемников и скрывает сведения о своих потерях, главными источниками информации для установления личностей погибших вагнеровцев остаются их знакомые и близкие, публикующие соответствующую информацию в соцсетях.

Согласно этим данным, на данное время известно, что во время боя с подразделениями возглавляемой США коалиции в ночь с 7 на 8 февраля были убиты Владимир Логинов, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров и Алексей Ладыгин.

При этом известно, что все они ранее воевали против ВСУ на Донбассе.

"Вряд ли возможно установить общее количество погибших от американских ударов вагнеровцев, однако сам факт их гибели уже не может вызывать сомнений. Обращает на себя внимание то, что посты об их гибели появились необычно быстро - обычно родственники и сослуживцы узнают о гибели бойцов ЧВК только спустя несколько недель или даже месяцев", - отмечают расследователи.

Кроме того, из других источников стало известно о гибели Кирилла Ананьева, также воевавшего ранее за террористов "ДНР".

Ранее сообщалось, что попытка захвата нефтяного завода в сирийской провинции Дейр-эз-Зор несколькими ротами российской ЧВК Вагнера закончилась их практически полным разгромом.

Напомним, с помощью ЧВК Вагнера российское Минобороны снижает потери среди кадровых военных ВС РФ, а также скрывает разного рода военные преступления на территории других государств.

Командиром группы, созданной из остатков так называемого Славянского корпуса, является Дмитрий Уткин по кличке Вагнер.

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Лагерь наемников находится на хуторе Молькино в Краснодарском крае, где дислоцирована 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ.

При этом официально наемничество в России является уголовно наказуемым, в связи чем Москва отрицает существование ЧВК Вагнера, даже когда его наемники попадают в плен.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ собираются легализовать частные военные компании.