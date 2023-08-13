Прорыв дамбы. В российском Уссурийске произошел потоп, раздается сигнал тревоги 13 августа, 16:43 В российском городе Уссурийске продолжает прибывать вода после прорыва дамбы, есть пострадавшие (Фото:25.mchs.gov.ru)

В российском городе Уссурийск, что на Дальнем Востоке, произошел потоп. Его причиной стали продолжительные дожди и прорыв дамбы, которая сдерживала паводок после прохождения тайфуна Ханун в этом регионе.

Об этом сообщает BBC.



Медиа пишет, что в результате длительных дождей, которые начались с 9 августа, уровень воды в местных реках достиг рекордного значения. Из-за этого недостроенная дамба не смогла сдержать поток, который быстро затопил город.

Видео дня

Российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на местную администрацию информирует, что паводок продолжается, а город фактически разделен пополам. Также местные власти сообщили, что в другом городе Приморского края, Спасск-Дальний, уровень воды достиг исторического рекорда в два метра.

На субботу, 12 августа, было известно о гибели двух мальчиков 10 и 12 лет, которые играли на обочине дороги.

Российское издание Mash сообщило, что в воскресенье, 13 августа, в микрорайоне Междуречье города Уссурийск звучит сигнал тревоги.

СМИ пишет, что местных жителей просят подготовиться к эвакуации, а уровень воды продолжает расти.

Mash добавляет, что в Уссурийске затопило микрорайон Семь ветров.

В воскресенье, 13 августа, пресс-служба МЧС РФ по Приморскому краю сообщила, что по состоянию на 07:00 было затоплено 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог, отрезано от сообщения 28 населенных пунктов. В настоящее время эвакуированы более двух тысяч человек.